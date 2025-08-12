11/08/2025 09:47

【ＡＩ】京東：三年內助100個機器人品牌銷售破10億

《經濟通通訊社11日專訊》2025世界機器人大會於8月8日在北京開幕。京東在大會上正式發布「智能機器人產業加速計劃」，宣布將在智能機器人領域投入超百億資源，定下三年內助力100個機器人品牌銷售破10億、帶領智能機器人走進超百萬個終端場景的目標。



作為智能機器人銷售平台，京東已經吸引宇樹科技、智元、天工、眾擎等行業領軍品牌入駐，涉及未來生活助手、陪伴、教育等諸多應用場景。為加速行業商業化，京東推出的「智能機器人產業加速計劃」為合作企業提供0門檻入駐和一站式服務，同時推出附身智能品牌JoyInside，並開放限時免費接入。京東還為合作夥伴搭建全鏈路解決方案，覆蓋元器件到本體，實現一站式組裝與研發採購。(wn)