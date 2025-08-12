11/08/2025 10:47

【ＡＩ】智元機器人獲富臨精工數千萬元訂單，工業機器人邁入商用

《經濟通通訊社11日專訊》智元創新（上海）科技有限公司近日與富臨精工(深:300432)達成數千萬元人民幣標的的項目合作，近百台遠徵A2-W將落地富臨精工工廠，這是中國首個工業領域具身機器人規模化商業簽單案例。



富臨精工工程部主任鄧揚表示，遠徵A2-W在產線上的表現超出預期，抗干擾和糾錯能力遠勝傳統自動化設備。智元機器人通用事業部總裁王闖表示，此次商業簽單不僅驗證了具身機器人的技術成熟度，更標誌著製造業對其商業價值的認可。



智元創新在7月公布至少收購上緯新材(滬:688585)63.62%股份，交易完成後上緯新材控股股東將變更為智元機器人及其管理團隊共同持股的主體。消息令上緯新材在其後暴漲15倍，上緯新材的母公司為台灣上市企業上緯國際投資控股股份有限公司。智元機器人的核心人物之一稚暉君（本名彭志輝），是科技圈知名KOL及原華為天才少年，於2023年聯合創立智元機器人，擔任首席技術官。(wn)