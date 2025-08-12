24,895.53
-11.28
(-0.05%)
24,866
-28
(-0.11%)
低水30
8,890.61
+2.53
(+0.03%)
5,428.31
-31.71
(-0.58%)
994.82億
3,661.48
+13.93
(+0.382%)
4,143.22
+20.71
(+0.502%)
11,313.04
+21.61
(+0.191%)
2,258.73
+31.99
(+1.44%)
118,933.4300
+247.4300
(0.208%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0920
澳元最佳客戶買入價
5.1298
歐元最佳客戶買入價
9.1428
英鎊最佳客戶買入價
10.5637
日圓最佳客戶買入價
5.3043
恒生指數
24,895.53
-11.28
(-0.05%)
期指
低水30
24,866
-28
(-0.11%)
國企指數
8,890.61
+2.53
(+0.03%)
科技指數
5,428.31
-31.71
(-0.58%)
大市成交
994.82億
股票
857.31億
(86.177%)
窩輪
51.48億
(5.174%)
牛熊證
86.04億
(8.649%)
即時更新：12/08/2025 11:22
可賣空股票總成交
1,762.31億
主板賣空
296.01億
(16.797%)
更新：11/08/2025 16:59
上証指數
成交：4,754.41億
3,661.48
+13.93
(+0.382%)
滬深300
4,143.22
+20.71
(+0.502%)
深証成指
11,313.04
+21.61
(+0.191%)
MSCI中國A50
2,258.73
+31.99
(+1.44%)
比特幣
資料由Binance提供
118,933.4300
+247.4300
(0.208%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0920
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1298
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1428
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5637
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3043
17
七月
節慶活動 商場活動
中環IFC｜香港ifc商場聯乘紐約藝術家Cj Hendry呈獻「Summer Pool Party」
17/07/2025 - 24/08/2025
免費
15
八月
文化藝術 劇場
葵青劇院｜《風車草黑心喜劇Di-Dar (Comeback)》終極加場 黃秋生首度挑戰載歌載舞演出　記歌詞記到忟
15/08/2025 - 31/08/2025
即市人氣股
