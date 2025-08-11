11/08/2025 08:48

【關稅戰】中國據報冀美國放寬AI芯片出口管制以達成貿易協議

《經濟通通訊社11日專訊》英國《金融時報》報道，在中國國家主席習近平和美國總統特朗普可能舉行峰會之前，中國希望美國放寬對人工智能(AI)關鍵芯片的出口管制，以此作為貿易協議的一部分。



該報引述知情消息人士稱，中國官員已告訴華府專家，北京希望特朗普政府放寬對高帶寬內存(HBM)芯片的出口限制。目前白宮、國務院和中國外交部沒有立即回應媒體置評要求。



HBM芯片對於AI執行數據密集型任務至關重要。英國《金融時報》表示，中方擔憂美國對HBM的管制，阻礙了華為等中企開發自家AI芯片的能力。



美國歷屆政府持續限制先進芯片出口到中國，意圖阻礙北京在人工智能與國防領域的發展。此舉雖然影響了美國企業對華銷售，但中國市場對美國芯片商而言，仍是重要的營收來源。如今，在英偉達CEO黃仁勳的大力遊說下，特朗普政府已對英偉達H20芯片出口中國放行。(ry)