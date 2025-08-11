11/08/2025 11:56

【聚焦人幣】高盛：人民幣中間價顯升值傾向，有望向7邁進

《經濟通通訊社11日專訊》高盛發表報告指出，人民銀行設定的人民幣中間價顯示出升值傾向，人民幣匯率將繼續逐步向7邁進。



高盛指出，自5月以來，人民幣中間價每月逐步調強，顯示出穩步且可控的升值傾向。無論美元近期走勢如何，中國人行保持著對人民幣走強的異常傾向。這表明在市場普遍預期美元中期走弱的背景下，中國人行正在進行前瞻性的外匯管理。



高盛認為中國人行將繼續執行人民幣兌美元的逐步升值路徑，即期匯率未來6個月有望達到7的觀點。美國數據疲軟和或聯儲局降息可能會引發美元兌人民幣進一步下跌。



高盛稱，美元兌人民幣實際波動率下降，部分反映市場對中美關係顯著再度升級的可能性預期降低，同時也突顯人行明確傾向於避免人民幣出現劇烈波動。(jq)