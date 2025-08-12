11/08/2025 16:26

【ＡＩ】杭州徵求意見：加大對具身智能機器人產業的融資力度

《經濟通通訊社11日專訊》杭州市司法局發布公開徵求《杭州市促進具身智能機器人產業發展條例(草案)》意見的公告，將具身智能機器人產業納入全市政策支持框架，通過制度設計增強政策合力，進一步規範產業高質量發展路徑。



其中指出，面對當前研發訓練需求和未來具身智能機器人的廣泛應用需求，要求加強網絡和算力基礎設施規劃布局，建立多元多元智算供給服務體系，提升算力資源利用效率，降低算力使用成本。明確核心技術主攻方向，聚焦具身智能「大腦」(具身智能大模型)、「小腦」(運動控制系統)及「本體」(機器人核心部件和整機)三大核心以及專用芯片等「卡脖子」環節。打造技術攻關平台，支持重大科技基礎設施、重點實驗室等具身智能機器人相關研發平台建設和運營，鼓勵科研設施與儀器面向企業開放。



同時，加強金融保障力度。要求政府發揮財政資金、政府投資基金引導作用，帶動金融資本、社會資本加大對具身智能機器人產業的融資力度。鼓勵相關保險機構開發針對具身智能機器人產業的特色保險產品和服務，破解融資難與創新風險高問題。(jq)