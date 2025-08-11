11/08/2025 09:49

【聚焦人幣】匯改十周年，人幣兌一美元即期開市貶9點子

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1405，較上個交易日跌23點子，兩連跌，較市場預測偏強近450點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開9點子，報7.1835，上個交易日即期匯率收盤報7.1826。



上周五美元指數在50日均線附近徘徊，市場不斷評估美國總統特朗普的美聯儲理事提名情況，另外市場也將焦點轉向美國的通脹數據，短期內人民幣中間價大概率延續穩中偏強走勢，等待中美關稅戰前景進一步明朗。



*人民幣匯率市場化程度不斷提升，專家：料將加快拓展貿易項下人民幣使用*



10年前的8月11日，人行宣布完善人民幣對美元匯率中間價報價(即8．11匯改)，以增強人民幣對美元匯率中間價的市場化程度和基準性。自當日起，做市商在每日銀行間外匯市場開盤前，參考上日銀行間外匯市場收盤匯率，綜合考慮外匯供求情況以及國際主要貨幣匯率變化向中國外匯交易中心提供中間價報價。8．11匯改以來，人行不斷完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，人民幣匯率市場化程度不斷提升。



東方金誠首席宏觀分析師王青表示，這十年來，人民幣匯率有升有貶、雙向波動的彈性明顯增加，更好地發揮了宏觀經濟和國際收支平衡自動穩定器作用。預計未來監管層將以服務實體經濟為核心，加快拓展貿易項下人民幣使用，持續穩慎扎實推進人民幣國際化；在提升人民幣融資貨幣功能的同時，進一步完善跨境資金流動宏觀審慎和微觀監管，在效率與安全之間把握好平衡。



中國銀行研究院主管王有鑫指出，今年以來，在外部環境急劇變化、全球匯市劇烈波動的背景下，人民幣匯率韌性超出市場普遍預期，在對美元小幅升值的同時，CFETS等三大一籃子人民幣匯率指數保持基本穩定。「未來人民幣國際化的推廣將是場景拓展-功能升級-市場完善-基建支撐-預期穩定的系統工程。」王有鑫說，這既需要立足實體經濟需求穩慎推進，又需要通過制度創新扎實突破，穩步提升人民幣在國際貨幣體系中的地位。(jq)