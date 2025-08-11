11/08/2025 16:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升8點子，報7.1818

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1818，較上個交易日4時30分收盤價升8點子。全日在7.1795至7.1847之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升28點子，報7.1857。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1405，較上個交易日跌23點子，兩連跌，較市場預測偏強近450點。



一外資行交易員稱，美元/人民幣這兩天應該沒甚麼波動，等中美關稅休戰延期的最終結果出來。美國通脹數據如果不及預期，美元可能進一步回落。



中金公司外匯團隊最新觀點指出，需關注本周中美明確關稅展期，以及美國是否會因中國購買俄羅斯石油而加徵額外關稅的相關消息；在近期中間價偏向升值的環境下，人民幣匯率或繼續保持預期偏穩、波動偏小的走勢。(jq)