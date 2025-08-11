24,906.81
+47.99
(+0.19%)
24,905
+11
(+0.04%)
低水2
8,888.08
-7.20
(-0.08%)
5,460.02
-0.28
(-0.01%)
2,009.02億
3,647.55
+12.42
(+0.342%)
4,122.51
+17.54
(+0.427%)
11,291.43
+162.76
(+1.463%)
2,226.74
+3.83
(+0.17%)
121,293.9500
+1,999.6800
(1.676%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1274
歐元最佳客戶買入價
9.1620
英鎊最佳客戶買入價
10.5840
日圓最佳客戶買入價
5.3290
恒生指數
24,906.81
+47.99
(+0.19%)
期指(夜)
低水2
24,905
+11
(+0.04%)
國企指數
8,888.08
-7.20
(-0.08%)
科技指數
5,460.02
-0.28
(-0.01%)
大市成交
2,009.02億
股票
1,841.17億
(91.645%)
窩輪
69.37億
(3.453%)
牛熊證
98.48億
(4.902%)
即時更新：11/08/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,762.31億
主板賣空
296.01億
(16.797%)
更新：11/08/2025 16:59
上証指數
成交：7,513.29億
3,647.55
+12.42
(+0.342%)
滬深300
4,122.51
+17.54
(+0.427%)
深証成指
11,291.43
+162.76
(+1.463%)
MSCI中國A50
2,226.74
+3.83
(+0.17%)
比特幣
資料由Binance提供
121,293.9500
+1,999.6800
(1.676%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1274
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1620
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5840
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3290
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00941 中國移動00001 長和01211 比亞迪股份00005 滙豐控股
【讚好有禮】賞你焦糖燉蛋換領券！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,361.5700
-29.9900
-0.884%
XAG 白銀現貨
37.9147
-0.2600
-0.681%
更新：11/08/2025 18:30
即將公佈經濟數據
俄羅斯-出口
即將公佈
11/08/2025 21:00
前值
331.00億
市場預測
--
俄羅斯-進口
即將公佈
11/08/2025 21:00
前值
244.00億
市場預測
--
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
