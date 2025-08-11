11/08/2025 10:27

【聚焦數據】廣東7月CPI同比降0.3%，PPI降2%

《經濟通通訊社11日專訊》國家統計局廣東調查總隊公布，7月份，受擴內需政策效應和暑期出遊旺季等因素影響，廣東居民消費價格指數(CPI)同比降幅收窄至0.3%、環比由下降0.2%轉為上漲0.5%；扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。而受季節性因素和需求不足影響，7月廣東工業生產者出廠價格指數(PPI)同比降幅擴大至2%、環比降幅收窄至0.2%。



*食品價同比降幅擴大，豬肉價環比上漲產能調控顯效*



從同比看，7月廣東CPI下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，食品價格下降1.1%，降幅比上月擴大0.1個百分點，影響CPI下降約0.21個百分點。食品中，受上年同期對比基數較高影響，豬肉價格下降2.4%，降幅比上月有所擴大；雞蛋、鮮菜價格分別下降4.8%和3.5%。非食品價格下降0.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點，影響CPI下降約0.07個百分點。擴內需政策效應持續顯現，拉動大型家用器具、文娛耐用消費品價格分別上漲4.0%和1.7%。



從環比看，CPI由上月下降0.2%轉為上漲0.5%。其中，食品價格下降0.3%，影響CPI下降約0.06個百分點。食品中，受颱風和降雨天氣影響，高溫高濕氣候條件不利蔬菜生產、運輸和存儲，鮮菜價格上漲0.8%；生豬產能調控顯效，疊加降雨高溫天氣影響生豬調運，豬肉價格上漲0.5%。非食品價格由上月下降0.2%轉為上漲0.6%，影響CPI上漲約0.52個百分點。非食品中，暑期旺季效應明顯，居民旅行需求集中釋放，飛機票價格上漲29.8%，旅遊價格上漲14.7%，在外住宿價格上漲3.4%。受國內成品油價格政策性調整影響，柴油、汽油價格分別上漲3.9%和3.6%。



*PPI同比降幅擴大，汽車製造業價格環比降*



PPI方面，7月同比下降2.0%，降幅比上月擴大0.2個百分點。其中，生產資料價格下降2.7%，降幅比上月擴大0.2個百分點；生活資料價格下降0.7%，降幅比上月擴大0.3個百分點。在PPI調查的38個大類行業中，同比指數「8漲29降1平」，行業上漲面為21.1%，比上月減少7.8個百分點。



從環比看，PPI下降0.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，生產資料價格下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點；生活資料價格下降0.1%，降幅與上月持平。在PPI調查的38個大類行業中，環比指數「11漲25降2平」，行業上漲面為28.9%，比上月擴大10.5個百分點。季節性因素和原材料價格走低等因素影響非金屬礦物製品業價格低位運行，非金屬礦物製品業價格下降1.7%；部分傳統汽車生產企業受新能源車市場衝擊持續，燃油車出廠價格明顯下行，影響汽車製造業價格下降1.6%。(sl)