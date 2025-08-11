24,860.52
+1.70
(+0.01%)
24,837
+3
(+0.01%)
低水24
8,870.56
-24.72
(-0.28%)
5,447.84
-12.46
(-0.23%)
1,775.62億
3,647.55
+12.42
(+0.342%)
4,122.51
+17.54
(+0.427%)
11,291.43
+162.76
(+1.463%)
2,226.74
+3.83
(+0.17%)
121,995.1300
+2,700.8600
(2.264%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1280
歐元最佳客戶買入價
9.1740
英鎊最佳客戶買入價
10.5904
日圓最佳客戶買入價
5.3314
推廣【買1送1】維柏健關節健骨系列
恒生指數
24,860.52
+1.70
(+0.01%)
期指
低水24
24,837
+3
(+0.01%)
國企指數
8,870.56
-24.72
(-0.28%)
科技指數
5,447.84
-12.46
(-0.23%)
大市成交
1,775.62億
股票
1,609.44億
(90.641%)
窩輪
68.68億
(3.868%)
牛熊證
97.50億
(5.491%)
即時更新：11/08/2025 15:28
可賣空股票總成交
1,017.73億
主板賣空
161.19億
(15.838%)
半日數據，更新：11/08/2025 12:40
上証指數
成交：7,513.29億
3,647.55
+12.42
(+0.342%)
滬深300
4,122.51
+17.54
(+0.427%)
深証成指
11,291.43
+162.76
(+1.463%)
MSCI中國A50
2,226.74
+3.83
(+0.17%)
比特幣
資料由Binance提供
121,995.1300
+2,700.8600
(2.264%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1280
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1740
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5904
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3314
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

陳敏兒成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌...
心理情緒 說說心理話

陳敏兒成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌...
一嘗北京川菜大師星級手藝！東坡雞豆花、鮮切水煮吊龍牛肉、鱔饌...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

一嘗北京川菜大師星級手藝！東坡雞豆花、鮮切水煮吊龍牛肉、鱔饌...
【賣咩最賺錢？】母嬰用品網店實戰指南:3大策略+盈利公式
數碼新秩序 電商教室

【賣咩最賺錢？】母嬰用品網店實戰指南:3大策略+盈利公式
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00388 香港交易所00941 中國移動01810 小米集團－Ｗ
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55
貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10
關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
股票
ETF
Highlight:
【讚好有禮】賞你焦糖燉蛋換領券！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
意大利-消費物價調和指數(月率)
即將公佈
11/08/2025 16:00
前值
0.20%
市場預測
-1.00%
意大利-消費物價調和指數(年率)
即將公佈
11/08/2025 16:00
前值
1.80%
市場預測
1.70%
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
121,995.13
+2,700.86
+2.264%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,290.8900
+40.3100
+0.948%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
3.2700
+0.0831
+2.608%
更新：11/08/2025 15:25
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,364.4000
-27.1600
-0.801%
XAG 白銀現貨
38.0108
-0.1639
-0.429%
更新：11/08/2025 15:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處