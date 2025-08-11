直播中 : 開市Good Morning - 「反內捲」政策會推升內地通脹嗎？
直播中 : 開市Good Morning - 「反內捲」政策會推升內地通脹嗎？
24,871.11
+12.29
(+0.05%)
24,852
+18
(+0.07%)
低水19
8,884.21
-11.07
(-0.12%)
5,456.42
-3.88
(-0.07%)
960.23億
3,643.58
+8.45
(+0.232%)
4,118.67
+13.70
(+0.334%)
11,255.04
+126.37
(+1.136%)
2,225.39
+2.48
(+0.11%)
121,812.0000
+2,517.7300
(2.111%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1298
歐元最佳客戶買入價
9.1716
英鎊最佳客戶買入價
10.5810
日圓最佳客戶買入價
5.3307
恒生指數
24,871.11
+12.29
(+0.05%)
期指
低水19
24,852
+18
(+0.07%)
國企指數
8,884.21
-11.07
(-0.12%)
科技指數
5,456.42
-3.88
(-0.07%)
大市成交
960.23億
股票
825.29億
(85.947%)
窩輪
49.27億
(5.131%)
牛熊證
85.67億
(8.922%)
即時更新：11/08/2025 10:54
可賣空股票總成交
1,821.51億
主板賣空
290.37億
(15.941%)
更新：08/08/2025 16:59
上証指數
成交：3,924.36億
3,643.58
+8.45
(+0.232%)
滬深300
4,118.67
+13.70
(+0.334%)
深証成指
11,255.04
+126.37
(+1.136%)
MSCI中國A50
2,225.39
+2.48
(+0.11%)
比特幣
資料由Binance提供
121,812.0000
+2,517.7300
(2.111%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1298
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1716
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5810
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3307
即市人氣股
etnet專輯

「一籃子」的派息基金，收息更靠譜

08/08/2025 10:19
貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10
關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49
最新重要數據
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.00%
公佈日期
09/08/2025 09:30
加拿大-失業率
公佈值
6.90%
公佈日期
08/08/2025 20:30
英國-官方指標利率
公佈值(比前值)
4.00%( -0.25%)
公佈日期
07/08/2025 19:00
即將公佈經濟數據
意大利-消費物價調和指數(月率)
即將公佈
11/08/2025 16:00
前值
0.20%
市場預測
-1.00%
意大利-消費物價調和指數(年率)
即將公佈
11/08/2025 16:00
前值
1.80%
市場預測
1.70%
