11/08/2025 08:22

【聚焦數據】內地7月CPI持平，PPI同比跌3.6%遜預期

《經濟通通訊社11日專訊》國家統計局公布，7月份全國居民消費價格(CPI)同比持平，高於市場料下跌0.1%，環比則由對上一個月下降0.1%，轉為上漲0.4%，扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.8%，升幅連續3個月擴大。



1-7月平均，CPI比上年同期下降0.1%。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，擴內需政策效應持續顯現，CPI同比持平，主要受食品價格較低影響。其中，鮮菜價格同比下降7.6%，鮮果價格上升2.8%。環比上漲主要受服務和工業消費品價格上漲帶動。



*PPI環比降0.2%，3月以來降幅首收窄*



7月份，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降3.6%，與6月的近兩年最大降幅3.6%持平 ，遜於市場預期的同比跌幅收窄至3.3%，而PPI環比下降0.3%，降幅比上月分別收窄0.2個百分點，為3月以來環比降幅首次收窄。



1-7月平均，PPI比上年同期下降2.9%，工業生產者購進價格下降3.2%。



董莉娟解謮數據指出，PPI環比變動的主要原因是受季節性因素疊加國際貿易環境不確定性影響、國內市場競爭秩序持續優化帶動相關行業價格降幅收窄。PPI同比下降3.6%，降幅與上月相同，主要原因是產業轉型升級帶動相關行業價格同比回升，內需潛力持續釋放拉動部分行業價格同比上漲。(ct)