11/08/2025

《匯海威言－毛偉廉》俄烏戰爭或有巨變，料金價油價承壓

《匯海威言》特朗普於8月9日透過社交平台正式宣布，將於8月15日在阿拉斯加與普京舉行高層峰會。此舉被視為緩解美俄緊張局勢的重要契機，市場避險情緒料略為降溫，預計黃金與原油的價格會出現回調。此外，美國本周將公布最新通脹數據，投資者高度關注結果是否將進一步強化市場對9月聯儲局降息的預期。若通脹有所放緩，美元可能承壓，資產價格波動性亦可能加劇。



本周市場焦點集中於即將於8月15日舉行的美俄峰會。雙方預計將圍繞四大核心議題展開討論，包括烏克蘭停火框架、對俄制裁解除機制、能源合作重啟和北約東擴問題。



自俄烏戰爭爆發以來，美俄關係持續處於高度敵對狀態。儘管本次峰會能否促成「大和解」仍充滿不確定性，但雙方願意坐上談判桌，已被視為緩解地緣政治緊張的重要一步。



峰會結果可能引發黃金、原油價格及外匯市場的劇烈波動，當中金市或出現極端行情，投資者應提前做好風險管理。



這次峰會結果，涉及俄烏能否結束3年的戰爭及解除對俄能源出口禁令，這些重大改變，將影響金股匯價格，預計金價的反應最顯著。



*若談判破裂*



金價：避險情緒升溫，預計一至兩日內金價每盎司上漲100至150美元，或突破每盎司3500美元或更高。



油價：以WTI原油計，每桶或上漲至75至80美元水平，但漲幅預計受限，因全球經濟放緩導致能源需求疲弱。



匯市：避險貨幣日圓上漲，美元兌日圓可能見142水平。



*若談判取得進展*



金價：避險需求下降，短期內可能下跌至3245美元水平，慎防投機沽盤進一步下探至3120美元水平。但金價長線仍看漲，主要受美國債務持續攀升及貿易戰依然存有不少不確定性，這些仍是支持金價的重要因素。



油價：若俄羅斯獲得解除出口禁令，油價可能回落至每桶50美元或更低。



匯市：避險貨幣日圓匯價料回落，美元兑日圓可能重回150水平。



*本周金價技術分析*



現貨金上周五（8日）收在3398美元，月線圖14日RSI已升至85，屬嚴重超買水平，故不排除金價在峰會前出現獲利平倉。



金價上方第一個阻力位是3451美元（6月16日高位），第二個阻力位是3500美元（歷史高點）；下方第一個支持位為3245美元（5月29日低位），第二個支持位為3120美元（5月15日低位）。



*本周重要消息*



周二（12日）

20:30：美國公布7月按年CPI，預測是+2.8%，前值是+2.7%。



周五（15日）

美俄峰會首日舉行

20:30：美國公布7月按月零售銷售，預測是+0.5%，前值是+0.6%。



《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



