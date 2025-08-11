11/08/2025 09:23

【外圍經濟】憧憬俄烏停火，歐洲股市錄得5月以來最佳單周表現

《經濟通通訊社11日專訊》歐洲股市創下自5月初以來的最佳單周表現，市場對俄烏潛在停火抱有希望，樂觀地認為公司業績可以承受美國關稅的打擊。



斯托克歐洲600指數上周五（8日）收漲0.2%，本周漲幅擴大至2.1%。



基礎資源和銀行股是上周五漲幅最大的類股。保險股表現墊底，慕尼黑再保險公司因下調保險收入指引而下跌7.2%。國防股也走低。



Gama Asset Management SA的投資組合經理Rajeev De Mello表示：「停火將是一個利好消息，最近有關特朗普與普京峰會的消息對歐股和歐元形成了支撐。」不過，「之前有過很多次無結果的嘗試，所以我對成功的可能性仍然持謹慎態度。」(rc)