11/08/2025 09:57

【關稅戰】蘋果創2020年7月以來最佳單周表現，上漲13%

《經濟通通訊社11日專訊》蘋果成功化解迫在眉睫的關稅威脅，股價上周飆升13%，是自2020年7月以來的最大單周漲幅。上周五（8日）收市，其股價上漲4%至229.35美元。



蘋果單周市值激增超過4000億美元，總市值達到3.4萬億美元，鞏固了英全球市值第三大公司地位，排在偉達和微軟之後。蘋果上周三（6日）宣布，在2月公布的5000億美元四年支出計劃基礎上，再追加1000億美元投資，推出全新美國製造計劃，將更多供應鍊和先進製造工藝引入美國。



儘管對蘋果龐大投資數字的真實性和細節存有疑慮，但華爾街普遍認為，蘋果用一份對美國製造的公開支持，換取豁免於潛在的懲罰性關稅，從商業和投資角度來看，庫克的策略是明確的勝利。



展望未來，市場普遍預期蘋果將在2025年9月上旬發表iPhone 17系列。分析認為，根據歷史數據，去年在新產品發表會前的一個月，蘋果股價上漲超過10%，為未來的股價走勢提供了一個可參考的模式。(rc)