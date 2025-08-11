11/08/2025 14:41

【外圍經濟】美國增長擔憂再度浮現，高盛青睞亞洲投資等級債券

《經濟通通訊社11日專訊》由於對美國經濟的擔憂，以及對聯儲局轉鴿的預期，高盛已重新青睞亞洲的投資等級美元債券。



該銀行策略師Kenneth Ho和Sandra Yeung在上周五（8日）的報告中表示：「隨著美國增長擔憂再次浮現，且估值比2024年底時更高，我們認為現在是轉回超配亞洲投資等級債券，而不是高收益債券的時候。」



兩名策略師稱，投資等級債券的防禦屬性，使其在市場預期聯儲局將轉鴿之際具有吸引力，而整體信用債市場的任何走弱都可能導致高收益板塊表現不佳。



在亞洲投資等級債券市場中，高盛認為BBB級債券，例如香港開發商的債券和次級銀行資本債券，以及風險溢價最高的中國投資等級債券最具投資價值。(rc)