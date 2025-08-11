11/08/2025 16:00

【外圍經濟】印度盧比跌向歷史低點，央行拋至少50億美元撐本幣

《經濟通通訊社11日專訊》印度盧比匯率跌向歷史低點，知情人士稱印度央行本月在離岸和在岸外匯市場，拋售至少50億美元，以支撐本幣。知情人士表示，如果這一趨勢持續，本月有望成為印度央行自1月以來淨拋售美元規模最大的一個月。



盧比兌美元匯率上周跌至87.89，距歷史低點僅一步之遙。今年以來盧比已下跌逾2%，是亞洲表現最差的貨幣之一。



印度央行的最新外匯儲備數據也顯示干預力度加大，在截至本月1日的一周，外匯儲備規模下降93億美元至6890億美元，為11月以來最大降幅。不過，下降在一定程度上可能也反映全球貨幣的估值變化，而不僅僅是央行買賣美元的操作。



美國總統特朗普上周三（6日）宣布對印度的關稅增加至50%，作為對該國購買俄羅斯石油的懲罰。分析指，盧比走弱可能加劇輸入型通脹，給本已脆弱的經濟復甦帶來壓力。(rc)