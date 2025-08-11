24,906.81
+47.99
(+0.19%)
24,894
+60
(+0.24%)
低水13
8,888.08
-7.20
(-0.08%)
5,460.02
-0.28
(-0.01%)
2,009.02億
3,647.55
+12.42
(+0.342%)
4,122.51
+17.54
(+0.427%)
11,291.43
+162.76
(+1.463%)
2,226.74
+3.83
(+0.17%)
121,699.9900
+2,405.7200
(2.017%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1282
歐元最佳客戶買入價
9.1648
英鎊最佳客戶買入價
10.5865
日圓最佳客戶買入價
5.3350
推廣【買1送1】維柏健關節健骨系列
恒生指數
24,906.81
+47.99
(+0.19%)
期指
低水13
24,894
+60
(+0.24%)
國企指數
8,888.08
-7.20
(-0.08%)
科技指數
5,460.02
-0.28
(-0.01%)
大市成交
2,009.02億
股票
1,841.17億
(91.645%)
窩輪
69.37億
(3.453%)
牛熊證
98.48億
(4.902%)
即時更新：11/08/2025 17:00
可賣空股票總成交
1,017.73億
主板賣空
161.19億
(15.838%)
半日數據，更新：11/08/2025 12:40
上証指數
成交：7,513.29億
3,647.55
+12.42
(+0.342%)
滬深300
4,122.51
+17.54
(+0.427%)
深証成指
11,291.43
+162.76
(+1.463%)
MSCI中國A50
2,226.74
+3.83
(+0.17%)
比特幣
資料由Binance提供
121,699.9900
+2,405.7200
(2.017%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1282
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1648
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5865
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3350
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【一本萬利】林本利：地產商要錢不要貨拖累二手，善用息差有著數 2025-06-23 #林本利（繁體字幕）
一場政治鬧劇——民主黨議員集體外逃
世事政情 威少看世界

一場政治鬧劇——民主黨議員集體外逃

陳可辛《醬園弄》票房不似預期？從寇比力克、姜文、佳烈治的經典...
Art & Living 電影寓言

陳可辛《醬園弄》票房不似預期？從寇比力克、姜文、佳烈治的經典...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股00941 中國移動00388 香港交易所01810 小米集團－Ｗ
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55
貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10
關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
股票
ETF
Highlight:
【讚好有禮】賞你焦糖燉蛋換領券！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
俄羅斯-出口
即將公佈
11/08/2025 21:00
前值
331.00億
市場預測
--
俄羅斯-進口
即將公佈
11/08/2025 21:00
前值
244.00億
市場預測
--
最新重要數據
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.00%
公佈日期
09/08/2025 09:30
加拿大-失業率
公佈值
6.90%
公佈日期
08/08/2025 20:30
英國-官方指標利率
公佈值(比前值)
4.00%( -0.25%)
公佈日期
07/08/2025 19:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處