11/08/2025 16:22

【外圍經濟】美企回購創歷史新高，全年或超1.1萬億美元

《經濟通通訊社11日專訊》美國企業今年掀起前所未有的回購熱潮，年內已公布回購規模達9836億美元，按當前節奏全年可望突破1.1萬億美元。



7月單月宣布的回購額達1656億美元，改寫2006年7月紀錄（877億）；標普500成分公司今年第一季實際回購2935億美元，較2024年末提升21%。



資金主要來自蘋果及Alphabet等科技巨企，以及摩根大通及美國銀行等大型銀行，回購高度集中於龍頭企業，前20家貢獻接近一半。



分析指，受強勁獲利與減稅驅動，企業現金更為充裕，而貿易與關稅帶來的不確定性壓抑了部分長期資本開支，使「見效更快」的回購更受青睞。(rc)