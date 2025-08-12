12/08/2025 16:45

《外圍焦點》里奇蒙及堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布CPI

《經濟通通訊社12日專訊》市場觀望即將出爐的美國7月份消費者物價指數(CPI)，和周四（14日）公布的生產者物價指數(PPI)，美股三大指數昨日（11日）偏軟向下。道指收市跌200.52點或0.45%，報43975.09點；標普500指數跌16點或0.25%，報6373.45點；納指跌64.62點或0.3%，報21385.4點。港股方面，恒生指數收市報24969，升62點或0.3%，成交2154億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話。10:30pm，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就貨幣政策和經濟前景發表講話。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布7月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%收窄至0.2%，年率升幅料由2.7%擴大至2.8%，經季節調整料由327.6升至328.56。



在美國，今日公布業績的公司有：虎牙(US.HUYA)、南茂科技(US.IMOS)、小馬智行(US.PONY)、騰訊音樂(US.TME)、雅樂科技(US.YALA)等。(wa)