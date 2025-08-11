24,906.81
+47.99
(+0.19%)
24,765
-129
(-0.52%)
低水142
8,888.08
-7.20
(-0.08%)
5,460.02
-0.28
(-0.01%)
2,009.02億
3,647.55
+12.42
(+0.342%)
4,122.51
+17.54
(+0.427%)
11,291.43
+162.76
(+1.463%)
2,226.74
+3.83
(+0.17%)
118,729.0200
+43.0200
(0.036%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1274
歐元最佳客戶買入價
9.1428
英鎊最佳客戶買入價
10.5734
日圓最佳客戶買入價
5.3100
恒生指數
24,906.81
+47.99
(+0.19%)
期指(夜)
低水142
24,765
-129
(-0.52%)
國企指數
8,888.08
-7.20
(-0.08%)
科技指數
5,460.02
-0.28
(-0.01%)
大市成交
2,009.02億
股票
1,841.17億
(91.645%)
窩輪
69.37億
(3.453%)
牛熊證
98.48億
(4.902%)
即時更新：11/08/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,762.31億
主板賣空
296.01億
(16.797%)
更新：11/08/2025 16:59
上証指數
成交：7,513.29億
3,647.55
+12.42
(+0.342%)
滬深300
4,122.51
+17.54
(+0.427%)
深証成指
11,291.43
+162.76
(+1.463%)
MSCI中國A50
2,226.74
+3.83
(+0.17%)
比特幣
資料由Binance提供
118,729.0200
+43.0200
(0.036%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1274
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1428
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5734
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3100
股票
ETF
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
