直播中 : 開市Good Morning - 北水淨入縮至不足1億 市場有何「超前部署」？港股牛皮 炒股不股市？百勝、丘鈦業績拆解！
24,891.50
-15.31
(-0.06%)
24,856
-38
(-0.15%)
低水36
8,886.40
-1.68
(-0.02%)
5,451.76
-8.26
(-0.15%)
329.51億
3,656.90
+9.35
(+0.256%)
4,134.46
+11.95
(+0.290%)
11,301.91
+10.48
(+0.093%)
2,238.63
+11.89
(+0.53%)
119,043.7800
+357.7800
(0.301%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0920
澳元最佳客戶買入價
5.1220
歐元最佳客戶買入價
9.1381
英鎊最佳客戶買入價
10.5598
日圓最佳客戶買入價
5.3059
在哪裏退休，就持哪裏的貨幣
財智 我要退休

在哪裏退休，就持哪裏的貨幣
明星健康|馬賽談昔日艷照風波引發抑鬱，靠禪修走出陰霾
醫學通識 健康解「迷」

明星健康|馬賽談昔日艷照風波引發抑鬱，靠禪修走出陰霾
開市Good Morning

美國、歐盟達成貿易協議！港股本周業績期兼期結 有何部署策略？阿里、百度AI業務又有新進展？
HIBOR 同業拆息
隔夜
0.19%
1個月
0.95%
3個月
1.63%
更新：11/08/2025 11:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,351.2800
+2.2900
+0.068%
XAG 白銀現貨
37.8056
+0.1294
+0.343%
更新：12/08/2025 09:50
即將公佈經濟數據
澳洲-官方指標利率
即將公佈
12/08/2025 12:30
前值
3.85%
市場預測
3.60%
英國-國際勞工組織失業率
即將公佈
12/08/2025 14:00
前值
4.70%
市場預測
4.70%
