12/08/2025 09:27

【ＡＩ】特朗普改口稱陳立武「非常成功」，英特爾股價升逾4%

《經濟通通訊社12日專訊》英特爾(US.INTC)股價升逾4%。美國總統特朗普周一（11日）在白宮會見英特爾首席執行官陳立武會面後，改口稱讚陳立武「非常成功」。數日前，特朗普剛才以陳與中國有關聯為由，要求他立即辭職。



特朗普在社交平台發文表示：「我會見了英特爾的陳立武，一同出席的還有商務部長盧特尼克和財政部長貝森特。這是一次非常有趣的會面，他的成功與崛起是一段了不起的經歷。陳立武將與我的內閣成員們進一步溝通，並在下周向我提出相關建議。」



此前，阿肯色州共和黨參議員科頓致信英特爾董事長，對陳立武與中國企業的「關係」提出質疑。特朗普則於8月7日發文稱， 陳立武「存在嚴重的利益衝突，必須立即辭職。」



《紐約時報》指出，這是特朗普首次試圖直接干預一家大型上市公司的領導層變動，而他如今的帖文似乎表明，對陳立武存在「國家安全風險」的看法有所轉變。(jf)