【開市Ｇｏ】美延對華關稅，美晶片商繳部分收入換出口，晶泰轉盈

2025年8月12日【要聞盤點】



1、美股三大指數於周一收市偏軟向下，市場觀望本周強項關鍵經濟數據，投資者保持謹慎態度。另外，據美國白宮官員透露，美國總統特朗普已簽署行政命令，將美國對中國進口商品大幅加徵關稅的暫緩期再延長90天。道指收市跌200.52點，或0.45%，報43975.09點；標普500指數跌16點，或0.25%，報6373.45點；納指跌64.62點，或0.3%，報21385.4點。中國金龍指數跌22點。日經期貨截至上午8時15分上升190點。



2、據CNBC引述美國白宮官員確認，總統特朗普已簽署行政命令，將對中國商品徵收24%關稅的暫停期限延長90天，至8月12日後繼續生效。



3、美國晶片巨企英偉達及AMD同意向美國政府繳納其於中國市場AI晶片銷售收入的15%，作為出口許可證發放條件。



4、兩名美國政府官員透露，美聯儲副主席鮑曼、傑斐遜及達拉斯聯儲主席洛根，正考慮於明年出任美聯儲主席，特朗普預計秋季宣布決定。



5、特朗普表示「不會對黃金徵稅」，但沒有進一步解釋。上周特朗普政府發表聲明稱，特朗普將簽署一項行政令，澄清黃金關稅水平，惟相關行政令尚未發布。



6、中央結算公司宣布，境外央行類機構入市投資不再需提供協議簽署承諾書，將深化服務能力，保障金融基礎設施安全高效運行。



7、特朗普會見英特爾行政總裁陳立武，形容本次會面非常有趣，讚揚其成功故事，但早前曾要求其辭職，指陳與中國的商業聯繫存利益衝突。



8、據DIGITIMES消息，蘋果將推出全新低價MacBook，預計2025年第三季度末量產，售價599至699美元，較目前MacBook Air的999美元入門價(或學生優惠價899美元)大幅下調。



9、香港政府統計處公布7月中小企業業務狀況，現時動向指數升至42.1，未來一個月收益展望動向指數為45.5。





【焦點股】



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、晨興半導體(02382)

- 英偉達及AMD同意繳其於中國市場AI晶片銷售收入的15%，換取對華出口



蘋概股：比亞迪電子(00285)、舜宇光學(02382)、高偉電子(01415)

- 蘋果將推低價MacBook，售價599至699美元



新能源汽車：比亞迪(01211)、小鵬汽車(09868)、蔚來(09866)

- 7月新能源車產銷雙增，同比分別增長26.3%和27.4%



百勝中國(09987)

- 中期經營利潤升10%至7.03億美元，料全年股東回饋為至少12億元



康師傅控股(00322)

- 上半年股東應占溢利升20.5%至22.71億元



復星醫藥(02196)

- 授權在研產品商業權，收款最多逾6億美元



晶泰科技(02228)

- 預期中期虧轉盈不少於5000萬人民幣，是集團首次實現半年盈利



金蝶國際(00268)

- 中期虧損降至9774萬人民幣，不派息



裕元集團(00551)

- 中期股東應占溢利跌7.2%至1.71億美元



永利澳門(01128)

- 擬發行優先票據集資作償還債務



東風集團(00489)

- 7月汽車銷量升43%，前7月累計跌9%



博雅互動(00434)

- 中期盈利跌28%至2.2億元，不派息



中國金茂(00817)

- 7月銷售額升50%，前7月累計升23%



金斯瑞(01548)

- 聯營傳奇生物第二季虧損擴至1.2億美元





【油金報價】



紐約期油上升0.22%，報美元64.10美元/桶



布倫特期油上升0.22%，報美元66.87美元/桶



黃金現貨上升0.24%，報美元3350.90美元/盎司



黃金期貨下跌0.09%，報美元34504.65/盎司