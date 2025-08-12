12/08/2025 16:13

【外圍經濟】印度準備大幅調高電價，因核電廠停機兩個月維護

《經濟通通訊社12日專訊》印度最大的核電廠一個機組因維護而關閉，導致供應受限，且採購成本上升，印度在未來幾周內可能會大幅上調電價。



印度中央電力局的通知顯示，印度現已關閉位於南部泰米爾納德邦的庫丹庫拉姆核電廠的1號機組。預計此次維護將持續兩個多月，可能使印度南部的電力供應趨緊，並導致供電成本上升。



泰米爾納德邦一名高級官員表示，如果需求超過供應，該公司可能需要在電力市場上購買額外的電力。



目前，印度依靠煤炭滿足其超過一半的電力需求，但該國計劃將其核電機容量從目前的合共9吉瓦，提升至2047年的高達100吉瓦。(rc)