12/08/2025 08:31

【關稅戰】中國對美暫停24%關稅90天，非關稅反制暫停或取消

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》在美國總統特朗普當地時間8月11日簽署行政令，將對中國的關稅暫停措施再延長90天後，中國商務部今早公布「中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明」，中美雙方同意於2025年8月12日起再次暫停實施24%的關稅90天，中方採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。



根據聯合聲明，中國和美國同意於2025年8月12日前採取以下舉措：



一、美國將繼續修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵從價關稅的實施，自2025年8月12日起再次暫停實施24%的關稅90天，同時保留按該行政令規定對這些商品加徵的剩餘10%的關稅。



二、中國將繼續（一）修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅的實施，自2025年8月12日起再次暫停實施24%的關稅90天，同時保留對這些商品加徵的剩餘10%的關稅；並（二）根據日內瓦聯合聲明的商定，採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。



聲明指出，本聯合聲明基於中美斯德哥爾摩經貿會談討論情況。憶及2025年5月12日達成的中美日內瓦經貿會談聯合聲明；以及考慮到雙方2025年6月9至10日倫敦會談和2025年7月28至29日斯德哥爾摩會談。本次會談是根據日內瓦聯合聲明所建立的機制框架下召開的會議。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長斯科特．貝森特和美國貿易代表賈米森．格里爾。