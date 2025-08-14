25,669.89
+56.22
(+0.22%)
25,686
+55
(+0.21%)
高水16
9,195.42
+45.37
(+0.50%)
5,634.03
+3.25
(+0.06%)
1,301.68億
3,694.46
+11.00
(+0.299%)
4,206.49
+29.91
(+0.716%)
11,556.89
+5.53
(+0.048%)
2,318.09
+35.33
(+1.55%)
123,633.0100
+326.5700
(0.265%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0939
澳元最佳客戶買入價
5.1571
歐元最佳客戶買入價
9.2080
英鎊最佳客戶買入價
10.6783
日圓最佳客戶買入價
5.3633
