12/08/2025 19:18

《再戰明天》里奇蒙聯儲總裁發表講話，騰訊聯想電能公布業績

《經濟通通訊社12日專訊》里奇蒙聯儲總裁發表講話，及騰訊、聯想及電能公布業績，料為周三（13日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周三晚7:30pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話。



*日本公布PPI，德國公布CPI*



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布7月生產者物價指數，月率料由下滑0.2%改善至升0.2%，年率升幅料由2.9%收窄至2.5%。2:00pm，日本公布7月工具機訂單。同一時間，德國公布7月消費者物價指數，月率料由持平升上0.3%，年率升幅料維持於2%；7月批發物價。



在本港，明日公布業績的公司有:電能實業(00006)、騰訊控股(00700)、聯想集團(00992)、長江基建集團(01038)等。(wa)