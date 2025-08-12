24,969.68
+62.87
(+0.25%)
24,951
+37
(+0.15%)
低水19
8,916.85
+28.77
(+0.32%)
5,439.16
-20.86
(-0.38%)
2,154.21億
3,665.92
+18.37
(+0.504%)
4,143.83
+21.32
(+0.517%)
11,351.63
+60.20
(+0.533%)
2,258.39
+31.65
(+1.42%)
118,628.2200
-57.7800
(-0.049%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0920
澳元最佳客戶買入價
5.1050
歐元最佳客戶買入價
9.1325
英鎊最佳客戶買入價
10.5865
日圓最佳客戶買入價
5.2995
23
八月
