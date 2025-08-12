12/08/2025 11:20
《港元利率》港元拆息普遍下跌，一個月拆息連跌三日
《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息報0.90893厘，跌4.309基點，連跌三日，是8月6日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.6厘，跌2.893基點。
隔夜息報0.16423厘，跌2.994基點，是8月6日後最低；一周拆息跌1.518基點，報0.33482厘，兩周則無升跌，報0.5厘。長息方面，六個月拆息升0.285基點，報2.21464厘，一年期則跌0.071基點，報2.6431厘。
港元匯價今日在7.8497-7.85之間上落，最新報7.85。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.16423
|-2.994
|一周
|0.33482
|-1.518
|兩周
|0.5
|-
|一個月
|0.90893
|-4.309
|兩個月
|1.31179
|-1.738
|三個月
|1.6
|-2.893
|六個月
|2.21464
|+0.285
|一年
|2.6431
|-0.071
