12/08/2025 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.16423 -2.994 一周 0.33482 -1.518 兩周 0.5 - 一個月 0.90893 -4.309 兩個月 1.31179 -1.738 三個月 1.6 -2.893 六個月 2.21464 +0.285 一年 2.6431 -0.071

《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息報0.90893厘，跌4.309基點，連跌三日，是8月6日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.6厘，跌2.893基點。隔夜息報0.16423厘，跌2.994基點，是8月6日後最低；一周拆息跌1.518基點，報0.33482厘，兩周則無升跌，報0.5厘。長息方面，六個月拆息升0.285基點，報2.21464厘，一年期則跌0.071基點，報2.6431厘。港元匯價今日在7.8497-7.85之間上落，最新報7.85。資料來源：香港銀行公會