12/08/2025 09:14

《基金觀點》施羅德投資：股市創新高，投資者不應卻步

《環富通基金頻道12日專訊》施羅德投資策略研究部主管Duncan Lamont指，美國股市在4月重挫後於近期反彈及創歷史新高，這令許多投資者憂慮後市或會回調。此外，高利率使許多投資者保留現金儲蓄。要在股市處於高位時動用這些現金入市，確實令人不安，但若對1926年以來股票市場回報作出分析，結論是：不應如此。



事實上，在1926年1月以來的1187個月，有363個月（即31%的時間）市場處於歷史高位。平均而言，股市創新高後的12個月回報優於其他時期：經通脹調整後的回報率為10.4%，而非高位時則為8.8%。兩年或三年期的回報，不論是否處於歷史高位，表現均相若。



*長期回報差異或顯著，短期恐慌離場亦會錯失機會*



於1926年1月在美國股市投資100美元，到2024年底經通脹調整後將達到103294美元，年均增長7.3%。相反，在市場創新高時轉持現金一個月（並在非高位時重新入市）的策略，最終僅達9922美元，足足低了90%；經通脹調整後的回報率僅為4.8%。長期來看，回報的差異可能會產生顯著影響。此分析涵蓋近百年的時間，比大多數人的投資年期更長。即使在較短時期，若投資者在股市高位恐慌離場，亦會錯失大量潛在捕捉財富機會。



股市處於歷史高位令人緊張實屬正常，但對此屈服會嚴重損害財富。您或許有其他理由看淡股市，但股票市場處於歷史高位不應是其中之一。(wa)



