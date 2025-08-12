12/08/2025 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價貶13點子報7.1418，創逾一周新低
《經濟通通訊社12日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1418，較上個交易日跌13點子，三連跌，創8月1日以來逾一周新低，較市場預測偏強超480點，上個交易日報7.1405。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1418
|+13.00
|1歐元/人民幣
|8.3142
|-207.00
|100日圓/人民幣
|4.8341
|-154.00
|1港元/人民幣
|0.9098
|+1.60
|1英鎊/人民幣
|9.6176
|-58.00
|1澳元/人民幣
|4.6664
|-3.00
|1紐元/人民幣
|4.2592
|-44.00
|1新加坡/人民幣
|5.5621
|-57.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8129
|-475.00
|1加元/人民幣
|5.1979
|-72.00
|1人民幣/林吉特
|0.5916
|-15.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0725
|-637.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4818
|+39.00
|1人民幣/韓元
|193.9200
|+23.00