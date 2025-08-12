12/08/2025 17:05

《神州經脈》中美貿易休戰如期延長，個人消費貸等貼息方案公布

《神州經脈》中美關稅休戰再延長符合預期，市場交投情緒處於高位，滬深股市繼續走揚，兩市成交額高位。滬綜指今日（12日）收升0.5%，兩連升，報3665.92點，繼續刷新三年零八個月高位紀錄；深成指收升0.53%，創業板漲1.24%。兩市全日成交1.88萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量547億元或3%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1911，較上個交易日4時30分收盤價跌93點子，創8月1日以來逾一周新低，全日在7.1849至7.1918之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1418，較上個交易日跌13點子，三連跌，創8月1日以來逾一周新低，較市場預測偏強超480點。



*今日新聞精選*



1. 商務部今發布中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明顯示，中美均自8月12日起再次暫停實施對對方商品加徵24%的關稅90天，同時保留對這些商品加徵的剩餘10%的關稅。分析人士指出，休戰期延長符合市場預期，但在芬太尼關稅、出口管制等領域匱乏細節，表明雙方分歧依然較大，達成全面協議恐需要更長時間。



2. 中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明同時表示，中方將暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。其中在兩用物項出口管制管控名單方面，自8月12日起，對16家美國實體繼續暫停措施90天，對12家美國實體停止執行相關措施。在不可靠實體清單方面，8月12日起對17家美國實體繼續暫停或停止相關措施，國內企業可申請與有關實體進行交易。



3. 財政部、人行、金監總局印發《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》，明確在2025年9月1日至2026年8月31日期間，居民個人使用貸款經辦機構發放的個人消費貸款（不含信用卡業務）中實際用於消費，且貸款經辦機構可通過貸款發放帳戶等識別借款人相關消費交易信息的部分，可按規定享受貼息政策。貼息範圍包括單筆5萬元以下消費，以及單筆5萬元及以上的家用汽車、養老生育、教育培訓、文化旅遊、家居家裝、電子產品、健康醫療等重點領域消費，並以5萬元消費額度為上限進行貼息。年貼息比例為1個百分點，且最高不超過貸款合同利率的50%。



4. 財政部、民政部等九部門發布《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》。對於經辦銀行於《提振消費專項行動方案》公開發布之日（2025年3月16日）至2025年12月31日期間簽訂合同並向服務業經營主體發放的貸款，財政部門按照貸款本金對經營主體進行貼息，貼息期限不超過1年，年貼息比例為1個百分點，中央財政、省級財政分別承擔貼息資金的90%、10%。單戶享受貼息的貸款規模最高可達100萬元。相關貸款包括用於改善消費基礎設施的固定資產貸款以及用於提升服務供給能力的流動資金貸款。



5. 商務部公布，自2025年8月12日起對原產於加拿大的進口豌豆澱粉進行反傾銷立案調查，強調有關調查是符合世貿組織規則，保護國內產業的正當貿易措施。商務部同時宣布，初步認定原產於加拿大的進口油菜籽存在傾銷，中國國內油菜籽產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係，因此決定自2025年8月14日（周四）起，採用保證金形式實施臨時反傾銷措施，對所有加拿大公司徵收的保證金比率為75.8%。



6. 據《彭博》報道，中國當局近幾周已向一些國內企業發出通知，要求它們避免使用英偉達的H20芯片；相關部門對在政府或者國家安全相關領域使用該芯片尤其反對。此舉還波及了AMD芯片，但不清楚有沒有函件具體提到了AMD的MI308芯片。在同企業的溝通中，政府部門還提出一系列問題，包括詢問為何選擇購買H20芯片而不是國產替代品，優先採用H20芯片是否必要，以及是否發現過H20芯片存在安全問題。



7. 繼螞蟻集團後，中國稀土集團亦發布嚴正聲明，澄清公司從未與相關機構、單位就「稀土人民幣穩定幣」開展任何形式的合作、磋商或計劃，該信息為不法分子惡意編造，已向有關部門反映並保留追究法律責任的權利。螞蟻集團日前已發文澄清，關注到網絡上有消息宣稱「螞蟻集團與中國人民銀行、中國稀土集團共建全球首個稀土人民幣穩定幣」，並以此誘導投資者關注相關板塊，螞蟻集團強調從未與相關機構有此類計劃，謹防上當受騙。



8. 中國有色金屬工業協會鋰業分會向鋰產業鏈相關企業發出倡議，以強化行業自律，防止「內捲式」惡性競爭，保障產業鏈供應鏈安全，促進鋰行業健康有序發展。倡議提出，要加強上下游協同，維護產業安全；堅持市場公平競爭原則，抵制無序競爭、壟斷市場、虛假宣傳等行為；通過簽訂長期合作協議等方式穩定市場供應，保障產業鏈供應鏈循環暢通。(sl)