12/08/2025 08:46

【關稅戰】特朗普：美暫不允英偉達對華銷售超先進芯片

《經濟通通訊社12日專訊》美政府官員證實，英偉達(Nvidia)和超微半導體(AMD)將向華府支付部分銷售收入，以換取向中國銷售芯片的許可。兩家公司向華府支付的銷售收入比例高達15%，當中包括英偉達向中國銷售的H20芯片，以及AMD的MI308芯片。不過，美國總統特朗普表示，目前美國不會允許英偉達在中國銷售Blackwell AI芯片。



特朗普周一（11日）在發布會上回答有關英偉達芯片的問題。特朗普證實，華府與英偉達早前達成一項協議，部分原因是H20芯片已經過時，他因此可以放心地批准英偉達將其售往中國。他指出，可能還會就英偉達的Blackwell圖像處理器(GPU)芯片舉行另一場會議，但他不會接受將最先進芯片賣往中國，只會接受算力方面削減30%到50%的Blackwell芯片出口到中國。



特朗普又稱，英偉達行政總裁黃仁勳賣往中國的產品，本質上屬於舊型號晶片，華為也有同類的產品910C AI芯片，功能相同，暗示美國不想讓華為佔上風。H20芯片的製造日期追溯至2023年。(ry)