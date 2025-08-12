24,985.68
+78.87
(+0.32%)
24,951
+57
(+0.23%)
低水35
8,923.33
+35.25
(+0.40%)
5,444.72
-15.30
(-0.28%)
2,075.11億
3,665.92
+18.37
(+0.504%)
4,143.83
+21.32
(+0.517%)
11,351.63
+60.20
(+0.533%)
2,258.39
+31.65
(+1.42%)
118,997.0000
+311.0000
(0.262%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0920
澳元最佳客戶買入價
5.1140
歐元最佳客戶買入價
9.1358
英鎊最佳客戶買入價
10.5723
日圓最佳客戶買入價
5.3043
推廣【買1送1】維柏健關節健骨系列
恒生指數
24,985.68
+78.87
(+0.32%)
期指
低水35
24,951
+57
(+0.23%)
國企指數
8,923.33
+35.25
(+0.40%)
科技指數
5,444.72
-15.30
(-0.28%)
大市成交
2,075.11億
股票
1,911.44億
(92.113%)
窩輪
64.96億
(3.131%)
牛熊證
98.70億
(4.756%)
即時更新：12/08/2025 15:57
可賣空股票總成交
912.95億
主板賣空
138.35億
(15.154%)
半日數據，更新：12/08/2025 12:40
上証指數
成交：7,781.61億
3,665.92
+18.37
(+0.504%)
滬深300
4,143.83
+21.32
(+0.517%)
深証成指
11,351.63
+60.20
(+0.533%)
MSCI中國A50
2,258.39
+31.65
(+1.42%)
比特幣
資料由Binance提供
118,997.0000
+311.0000
(0.262%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0920
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1140
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1358
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5723
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3043
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失
世事政情 雷鳴天下

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失
政經專訪

【陸叔專訪】恒指上望27000，鎮倉之寶有滙控、內銀及⋯⋯ #陳永陸（繁體字幕）
「美魔女」的日常:護膚不能懶！專訪資深美容專家Erika C...
Beauty Feature

「美魔女」的日常:護膚不能懶！專訪資深美容專家Erika C...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01024 快手－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股00941 中國移動01810 小米集團－Ｗ
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55
貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10
關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
網購
股票
ETF
Highlight:
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享95折
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.00%
公佈日期
09/08/2025 09:30
加拿大-失業率
公佈值
6.90%
公佈日期
08/08/2025 20:30
英國-官方指標利率
公佈值(比前值)
4.00%( -0.25%)
公佈日期
07/08/2025 19:00
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
118,997.00
+311.00
+0.262%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,310.9300
+87.7100
+2.077%
A 柚子幣
0.5447
+0.0198
+3.772%
更新：12/08/2025 15:56
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0920
電匯客戶賣出
1.0880
更新：12/08/2025 15:56:01
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處