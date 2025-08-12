24,929.34
恒生指數
24,929.34
+22.53
(+0.09%)
期指
低水25
24,904
+10
(+0.04%)
國企指數
8,903.61
+15.53
(+0.17%)
科技指數
5,438.57
-21.45
(-0.39%)
大市成交
1,102.46億
股票
959.36億
(87.019%)
窩輪
54.91億
(4.981%)
牛熊證
88.20億
(8.000%)
即時更新：12/08/2025 12:53
可賣空股票總成交
912.95億
主板賣空
138.35億
(15.154%)
半日數據，更新：12/08/2025 12:40
上証指數
成交：4,891.76億
3,666.33
+18.78
(+0.515%)
滬深300
4,147.21
+24.70
(+0.599%)
深証成指
11,330.34
+38.91
(+0.345%)
MSCI中國A50
2,261.89
+35.15
(+1.58%)
比特幣
資料由Binance提供
119,033.9900
+347.9900
(0.293%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0920
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1240
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1389
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5598
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3008
定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55
貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10
關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
英國-國際勞工組織失業率
即將公佈
12/08/2025 14:00
前值
4.70%
市場預測
4.70%
英國-失業率
即將公佈
12/08/2025 14:00
前值
4.50%
市場預測
--
最新
