12/08/2025 15:46

【ＡＩ】廣州：加強對AI等關鍵數字服務機構的招商引資力度

《經濟通通訊社12日專訊》廣州市人民政府近日印發《關於貫徹落實金融支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作的意見實施方案》。其中提到，支持數字產業發展。加強對區塊鏈、人工智能等關鍵數字服務機構的招商引資力度，培育本土優質數字服務機構。鼓勵數字產業企業加強與南沙金融機構合作，拓展金融場景融合應用。



同時，支持在南沙建設區塊鏈、人工智能等關鍵數字技術與金融場景融合應用的數據算力中心、研發認證中心、測評中心以及監管平台等機構。推動數據交易所完善數據流通交易綜合性服務，與金融機構、徵信機構等合作創新數據金融產品，與香港獲許可的數字資產交易平台加強合作對接，研究構建兩地互認的數字資產跨境規則體系並試點推動項目落地，創新數字資產交易服務方式。(jq)