12/08/2025 09:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶60點子，報7.1878

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1418，較上個交易日跌13點子，三連跌，創8月1日以來逾一周新低，較市場預測偏強超480點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開60點子，報7.1878，上個交易日即期匯率收盤報7.1818。



在美國總統特朗普當地時間8月11日簽署行政令，將對中國的關稅暫停措施再延長90天後，中國商務部今早公布「中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明」，中美雙方同意於2025年8月12日起再次暫停實施24%的關稅90天，中方採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。市場人士稱，中美關稅休戰如期延長，外部環境擾動減少，接下來美元走勢以及國內基本面變化將是關鍵因素；短期人民幣彈性有望回升，不過整體仍很難擺脫區間模式。



目前市場還關注本周二美國公布的7月消費者物價數據，以評估關稅是否會重燃通脹壓力。招商銀行金融市場部最新觀點認為，若關稅對通脹的影響更快出現且美國零售銷售仍然強於預期，則需警惕美元小幅走強。(jq)