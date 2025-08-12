12/08/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收跌93點子報7.1911，創逾一周新低

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1911，較上個交易日4時30分收盤價跌93點子，創8月1日以來逾一周新低，全日在7.1849至7.1918之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌17點子，報7.1972。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1418，較上個交易日跌13點子，三連跌，創8月1日以來逾一周新低，較市場預測偏強超480點。



交易員稱，中美如期延長關稅休戰期限，外部擾動繼續緩解，市場焦點轉向美國通脹數據，尋找美聯儲政策變化的進一步線索，人民幣短期料延續區間運行。



另一中資行交易員也表示，短期人民幣可能延續當前區間窄幅整理，估計這個月美國通脹數據不會很高，但往後關稅對通脹的影響會越來越明顯。



ING大中華區首席經濟學家宋林稱，雖然中國仍面臨最高的關稅稅率，但在8月份美國對其他經濟體「對等關稅」生效後，中國的相對劣勢已經縮小，這有望進一步提高中國出口產品的競爭力。(jq)