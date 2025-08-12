24,897.07
-9.74
(-0.04%)
24,863
-31
(-0.12%)
低水34
8,891.22
+3.14
(+0.04%)
5,429.46
-30.56
(-0.56%)
997.64億
3,662.13
+14.58
(+0.400%)
4,143.45
+20.94
(+0.508%)
11,315.44
+24.01
(+0.213%)
2,258.61
+31.87
(+1.43%)
118,919.9900
+233.9900
(0.197%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0920
澳元最佳客戶買入價
5.1298
歐元最佳客戶買入價
9.1428
英鎊最佳客戶買入價
10.5637
日圓最佳客戶買入價
5.3043
推廣【買1送1】維柏健關節健骨系列
大市成交
997.64億
股票
860.12億
(86.216%)
窩輪
51.48億
(5.160%)
牛熊證
86.04億
(8.624%)
即時更新：12/08/2025 11:23
可賣空股票總成交
1,762.31億
主板賣空
296.01億
(16.797%)
更新：11/08/2025 16:59
查看更多etnet精彩內容

最新重要數據
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.00%
公佈日期
09/08/2025 09:30
加拿大-失業率
公佈值
6.90%
公佈日期
08/08/2025 20:30
英國-官方指標利率
公佈值(比前值)
4.00%( -0.25%)
公佈日期
07/08/2025 19:00
美元匯率-最大跌幅
CHF 美元/瑞郎
0.8110
-0.0010
-0.128%
KRW 美元/南韓圜
1,388.7400
-1.0500
-0.076%
SGD 美元/坡元
1.2859
-0.0008
-0.064%
更新：12/08/2025 11:20
