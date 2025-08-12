12/08/2025 09:29

【關稅戰】商務部：對美兩用物項出口管制等反制措施暫停或取消

《經濟通通訊社12日專訊》中國商務部今早公布「中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明」，中美雙方同意於2025年8月12日起再次暫停實施24%的關稅90天，中方採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。



*對16家美國實體兩用物項出口管制續停90天，對12家管制措施取消*



商務部網站發布發言人答記者問文章，就暫停或取消針對美國的非關稅反制措施說明情況。其中，在出口管制管控名單方面，商務部發言人表示，此前商務部於今年4月4日和9日分別發公告，將28家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。為落實中美經貿高層會談共識，決定自今年年8月12日起，對於4月4日被列入出口管制管控名單的16家美國實體，繼續暫停上述相關措施90天；對於4月9日被列入出口管制管控名單的12家美國實體，停止執行相關措施。出口經營者如需向上述實體出口兩用物項，應按相關條例規定向商務部提出申請；商務部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。



*針對17家美國實體對華貿易及投資禁令續暫停或取消*



至於在不可靠實體清單方面，此前不可靠實體清單工作機制於今年4月4日和9日，將17家美國實體列入不可靠實體清單，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動，以及在中國境內新增投資。為落實中美經貿高層會談共識，自今年8月12日起，繼續暫停4月4日公告的相關措施90天，停止4月9日公告的相關措施。根據《不可靠實體清單規定》相關規定，國內企業可申請與上述實體進行交易，不可靠實體清單工作機制將依法進行審核，對符合條件的申請予以批准。(sl)