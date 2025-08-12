12/08/2025 18:02

《大灣區》廣州：擴大南沙數字人幣應用，優化南港澳專業資格互認

《經濟通通訊社12日專訊》廣州市人民政府近日印發《關於貫徹落實金融支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作的意見實施方案》，其中提出深入推進數字人民幣試點工作，在南沙逐步擴大數字人民幣的應用，重點拓展消費、旅遊、醫療、教育、航運、大宗商品交易、跨境貿易等場景。



《方案》並提出，推動在南沙和香港、澳門分別設有分支機構的商業銀行圍繞跨境支付、跨境匯款、對公信貸、對私客戶關係拓展等金融業務場景，開展內部數據跨境流通試點。持續優化南沙與香港、澳門在金融、法律等方面專業資格互認機制。



*南沙相關銀行徵得同意下共享港澳母行港澳居民信用狀況*



指導南沙符合條件的港資或澳資商業銀行與其香港、澳門母行（總行）做好系統對接，完善內控制度建設，探索「可用不可見」的跨境數據流動模式。在徵得香港或澳門居民同意的情況下，依法共享其香港或澳門母行（總行）掌握的同一香港或澳門居民信用狀況，為香港、澳門居民在南沙生活和就業提供信貸等金融服務。



*支持廣期所推出與香交所跨境合作品種*



支持廣州期貨交易所積極研究電力期貨。支持廣州期貨交易所推出與香港交易所跨境合作品種，推動合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者全面參與廣州期貨交易所品種交易，積極探索期貨品種國際合作新模式。



此外，充分宣貫南沙區港澳居民個人所得稅優惠政策，鼓勵南沙金融機構聘用境外特別是香港、澳門金融專業人才，聯動大灣區高校開展「青出於南」英才匯聚行動計劃，通過青年實習計劃和高校招聘計劃，推動金融機構吸納青年就業實習。(sl)