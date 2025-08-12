直播中 : 開市Good Morning - 北水淨入縮至不足1億 市場有何「超前部署」？港股牛皮 炒股不股市？百勝、丘鈦業績拆解！
直播中 : 開市Good Morning - 北水淨入縮至不足1億 市場有何「超前部署」？港股牛皮 炒股不股市？百勝、丘鈦業績拆解！
24,881.70
-25.11
(-0.10%)
24,859
-35
(-0.14%)
低水23
8,883.95
-4.13
(-0.05%)
5,445.76
-14.26
(-0.26%)
341.95億
3,655.61
+8.06
(+0.221%)
4,133.33
+10.82
(+0.262%)
11,301.14
+9.71
(+0.086%)
2,240.09
+13.35
(+0.60%)
119,043.7800
+357.7800
(0.301%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0920
澳元最佳客戶買入價
5.1220
歐元最佳客戶買入價
9.1381
英鎊最佳客戶買入價
10.5598
日圓最佳客戶買入價
5.3059
恒生指數
24,881.70
-25.11
(-0.10%)
期指
低水23
24,859
-35
(-0.14%)
國企指數
8,883.95
-4.13
(-0.05%)
科技指數
5,445.76
-14.26
(-0.26%)
大市成交
341.95億
股票
284.96億
(83.334%)
窩輪
15.34億
(4.486%)
牛熊證
41.65億
(12.179%)
即時更新：12/08/2025 09:52
可賣空股票總成交
1,762.31億
主板賣空
296.01億
(16.797%)
更新：11/08/2025 16:59
上証指數
成交：1,923.44億
3,655.61
+8.06
(+0.221%)
滬深300
4,133.33
+10.82
(+0.262%)
深証成指
11,301.14
+9.71
(+0.086%)
MSCI中國A50
2,240.09
+13.35
(+0.60%)
比特幣
資料由Binance提供
119,043.7800
+357.7800
(0.301%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0920
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1220
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1381
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5598
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3059
