12/08/2025 09:05

《珠玉之論－陳鳳珠》美國向金條徵收關稅，將影響黃金交易

《珠玉之論》美國海關與邊境保護局將1公斤和100盎司的金條歸入需徵稅海關代碼，但並未列出關稅稅率，其中1公斤金條為全球最大的黃金期貨市場紐約商品交易所最常見的交易形式，亦為瑞士向美國出口的主要金條，料會對全球最大的金條精煉中心瑞士構成打擊。



全球大金條主要在倫敦和紐約之間流通，但會途經瑞士重新鑄造成不同尺寸與規格的金條，而瑞士出口到美國的金條大多為1公斤，至於倫敦市場通常交易400盎司的金條。



早前美國對瑞士產品徵收的對等關稅稅率為39%。瑞士在截至今年6月底止的12個月內，向美國出口615億美元的黃金，若以39%稅率計算，或需額外繳納240億美元的關稅。



不過，美國白宮或會發布一項新的行政命令，澄清進口金條不應被徵收關稅。《獨立股評人 陳鳳珠》



