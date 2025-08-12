直播中 : 開市Good Morning - 北水淨入縮至不足1億 市場有何「超前部署」？港股牛皮 炒股不股市？百勝、丘鈦業績拆解！
直播中 : 開市Good Morning - 北水淨入縮至不足1億 市場有何「超前部署」？港股牛皮 炒股不股市？百勝、丘鈦業績拆解！
24,894.62
-12.19
(-0.05%)
24,867
-27
(-0.11%)
低水28
8,889.06
+0.98
(+0.01%)
5,449.34
-10.68
(-0.20%)
345.68億
3,656.33
+8.78
(+0.241%)
4,134.11
+11.60
(+0.281%)
11,304.61
+13.18
(+0.117%)
2,240.84
+14.10
(+0.63%)
119,043.7800
+357.7800
(0.301%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0920
澳元最佳客戶買入價
5.1220
歐元最佳客戶買入價
9.1381
英鎊最佳客戶買入價
10.5598
日圓最佳客戶買入價
5.3059
可賣空股票總成交
1,762.31億
主板賣空
296.01億
(16.797%)
更新：11/08/2025 16:59
上証指數
成交：1,912.84億
3,656.33
+8.78
(+0.241%)
滬深300
4,134.11
+11.60
(+0.281%)
深証成指
11,304.61
+13.18
(+0.117%)
MSCI中國A50
2,240.84
+14.10
(+0.63%)
比特幣
資料由Binance提供
119,043.7800
+357.7800
(0.301%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0920
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1220
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1381
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5598
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3059
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,351.8900
+2.9000
+0.087%
XAG 白銀現貨
37.8006
+0.1244
+0.330%
更新：12/08/2025 09:50
最新重要數據
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.00%
公佈日期
09/08/2025 09:30
加拿大-失業率
公佈值
6.90%
公佈日期
08/08/2025 20:30
英國-官方指標利率
公佈值(比前值)
4.00%( -0.25%)
公佈日期
07/08/2025 19:00
