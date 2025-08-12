12/08/2025 09:28

【ＡＩ】知名AI軟件供應商C3.ai股價暴跌逾25%

《經濟通通訊社12日專訊》知名AI軟件供應商C3.ai周一（11日）股價一度大跌超30%，最終收跌25.58%。



該公司初步業績公告顯示，在截至7月31日的2026財年第一財季，公司的營收約為7020萬至7040萬美元，按年減19%，遠低於分析師預期的1.043億美元，同時比公司先前的業績指引低約33%。公司調整後的營業虧損為5770萬至5990萬美元，而公司先前預期的虧損為2350萬至3350萬美元，公司的營業虧損額比預期值擴大近1倍。



該公司創辦人兼CEO Tom Siebel表示，第一財季的收入完全不可接受，並將其歸咎於重大銷售重組造成的中斷，以及他自己的健康和視力問題限制了他參與公司經營。(rc)