12/08/2025 09:29

【特朗普新政】特朗普宣布首都進入公共安全緊急狀態，國民軍進駐

《經濟通通訊社12日專訊》美國總統特朗普周一（11日）宣布華盛頓特區進入公共安全緊急狀態，將把華盛頓特區警察局置於聯邦的直接管轄之下，並在當天開始部署國民警衛軍，協助重建華盛頓特區的法律、秩序和公共安全。



特朗普在白宮新聞發布會上表示：「我們的首都已經被犯罪集團、嗜血的罪犯、流竄的青少年暴徒、吸毒成癮的瘋子和無家可歸者佔領。我們不會再讓這種事情發生。」



特朗普周日在社交平台發文，稱華盛頓流浪漢必須立即搬走，政府將為其提供住所，但會遠離首都，罪犯則將被關進監獄。



針對美國總統特朗普威脅驅逐首都華盛頓流浪人員並「制止暴力犯罪」的言論，華盛頓市長予以駁斥，強調當地犯罪率已顯著下降，當前並未出現犯罪激增現象。 (rc)