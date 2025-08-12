直播中 : 開市Good Morning - 北水淨入縮至不足1億 市場有何「超前部署」？港股牛皮 炒股不股市？百勝、丘鈦業績拆解！
直播中 : 開市Good Morning - 北水淨入縮至不足1億 市場有何「超前部署」？港股牛皮 炒股不股市？百勝、丘鈦業績拆解！
24,894.96
-11.85
(-0.05%)
24,869
-25
(-0.10%)
低水26
8,889.65
+1.57
(+0.02%)
5,449.90
-10.12
(-0.19%)
347.36億
3,656.85
+9.30
(+0.255%)
4,134.64
+12.13
(+0.294%)
11,306.93
+15.50
(+0.137%)
2,240.84
+14.10
(+0.63%)
119,043.7800
+357.7800
(0.301%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0920
澳元最佳客戶買入價
5.1220
歐元最佳客戶買入價
9.1381
英鎊最佳客戶買入價
10.5598
日圓最佳客戶買入價
5.3059
恒生指數
24,894.96
-11.85
(-0.05%)
期指
低水26
24,869
-25
(-0.10%)
國企指數
8,889.65
+1.57
(+0.02%)
科技指數
5,449.90
-10.12
(-0.19%)
大市成交
347.36億
股票
290.37億
(83.594%)
窩輪
15.34億
(4.417%)
牛熊證
41.65億
(11.990%)
即時更新：12/08/2025 09:52
可賣空股票總成交
1,762.31億
主板賣空
296.01億
(16.797%)
更新：11/08/2025 16:59
上証指數
成交：1,920.66億
3,656.85
+9.30
(+0.255%)
滬深300
4,134.64
+12.13
(+0.294%)
深証成指
11,306.93
+15.50
(+0.137%)
MSCI中國A50
2,240.84
+14.10
(+0.63%)
比特幣
資料由Binance提供
119,043.7800
+357.7800
(0.301%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0920
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1220
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1381
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5598
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3059
