12/08/2025 10:51

【ＡＩ】馬斯克確認關停特斯拉Dojo超級電腦

《經濟通通訊社12日專訊》馬斯克證實，特斯拉已解散Dojo人工智能訓練超級電腦專案團隊。



馬斯克周日（10日）在社交平台X上表示：「當所有路徑都明確指向AI6時，我不得不關停Dojo，並做出一些艱難的人事決定，因為Dojo 2如今已成為一條進化死胡同。」



他補充道，對於超級電腦集群而言，「在一塊電路板上安裝多塊AI5/AI6晶片更為合理，這樣做能將網路布線的複雜性和成本降低幾個數量級。」



此外，隨著特斯拉將重心轉向分別由台積電和三星製造的AI5與AI6晶片，正在研發的D2晶片似乎已與更廣泛的Dojo專案一同被擱置。AI5晶片主要用於為特斯拉的駕駛輔助系統FSD提供動力，而AI6晶片則同時面向車載推理和大規模人工智能訓練。(rc)