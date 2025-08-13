13/08/2025 17:38

《外圍焦點》里奇蒙及亞特蘭大聯儲總裁發表講話

《經濟通通訊社13日專訊》美國7月CPI升幅低於市場預期，緩解了通脹壓力，令市場對聯儲局9月減息的預期大幅升溫，提振市場情緒。美股三大指數昨日全線收高，其中納斯達克和標普500指數均再創下新高。道指收市升483.52點或1.1%，報44458.61點；標普500指數升72.37點或1.14%，報6445.82點；納指升296.5點或1.39%，報21681.9點。港股方面，恒生指數收市報25613，升643點或2.6%，成交2840億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:30pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話。14日凌晨1:00am，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比參加一個活動的問答環節。1:30am，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景發表講話；同一時間，加拿大央行公布兩周前貨幣政策會議的意見摘要。



在美國，今日公布業績的公司有：中汽系統(US.CAAS)、思科(US.CSCO)、優克聯(US.UCL)等。(wa)