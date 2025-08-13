13/08/2025 07:50

《國金頭條》美國CPI數據強化減息預期，納指與標指再創新高

《經濟通通訊社13日專訊》美股三大指數周二（12日）全線收高，升幅均逾1%，其中納斯達克和標普500指數均再創下新高。美國7月CPI升幅低於市場預期，緩解了通脹壓力，令市場對聯儲局9月減息的預期大幅升溫，提振市場情緒。



道指收市升483.52點，或1.1%，報44458.61點；標普500指數升72.37點，或1.14%，報6445.82點；納指升296.5點，或1.39%，報21681.9點。



美國7月CPI按月上升0.2%，按年增長2.8%，核心CPI按月增0.3%，按年增3.1%，雖然通脹壓力仍然存在，但增速有所放緩。數據發布後，市場對聯儲局9月減息的機率由85%升至91%。



英特爾(US.INTC)股價日內升5.6%，因特朗普對該公司CEO陳立武態度軟化，由此前要求辭職轉為稱讚其成功故事令人驚嘆。穩定幣發行商Circle (US.CRCL)第二季度營收按年大增53%，收市升1.3%。



重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)收市升0.5%，英偉達(US.NVDA)升0.6%，蘋果(US.AAPL)升1.1%，谷歌(US.GOOG)升1.3%，Meta(US.META)升3.2%，微軟(US.MSFT)升1.4%。



*美元兌日圓匯率回落*



美匯指數偏軟向下，報98.06點，下跌約0.4%。美元兌日圓匯率回落，低見147.58，日內報147.73，下跌0.28%。歐元兌美元在1.16至1.169區間震盪，報約1.1674，上升0.5%，市場對歐元區經濟前景謹慎。



現貨黃金價格大致持穩，交投於每盎司約3345美元附近，日內報3348美元，微升0.17%。紐約期金則小幅回落0.1%，報3400美元。



國際原油價格下跌，紐約期油報約62.48美元，跌幅約0.96%；布蘭特期油報66.15美元，跌0.72%。市場情緒在美中貿易關係延長休戰期及俄烏衝突背景下保持謹慎。(jf)

