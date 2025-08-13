13/08/2025 08:32

【開市Ｇｏ】通脹放緩減息預期增，傳內地限用H20，毛戈平盈喜

2025年8月13日【要聞盤點】



1、美股三大指數全線收高，三大指數升幅均逾1%，其中納斯達克和標普500指數均再創下新高。市場對聯儲局9月減息的預期大幅升溫，主要因美國7月份消費者物價指數(CPI)升幅低於市場預期，緩解了通脹壓力的憂慮。道指收市升483.52點，或1.1%，報44458.61點；標普500指數升72.37點，或1.14%，報6445.82點；納指升296.5點，或1.39%，報21681.9點。中國金龍指數升112點。日經期貨截至上午7時57分跌107點。



2、美國7月消費者物價指數(CPI)按月升幅放緩至0.2%，低於6月的0.3%，符合市場預期；按年升2.7%，略低於預期的2.8%，並與上月持平；核心CPI按月增0.3%，按年增3.1%，略高於預期。數據公布後，市場對聯儲局9月減息機率升至91%。



3、特朗普呼籲美聯儲主席鮑威爾立即降低基準利率，並批評聯儲局大樓翻修工程超支至30億美元，威脅提起重大訴訟。



4、俄美元首將在阿拉斯加會晤商討俄烏停火之際，烏總統澤連斯基指摘俄羅斯仍準備攻擊烏克蘭。另外，白宮稱特朗普可能訪俄。



5、美財長貝桑稱美中貿易官員將於未來兩至三個月內會晤，討論兩國經濟關係的未來。他還透露美中元首或將會面，時間未定。



6、外電報道，中國敦促國內企業避免使用H20處理器，尤其是在政府相關項目中。工信部已敦促包括阿里巴巴(09988)和字節跳動在內的大型科技公司，解釋為何訂購H20晶片，而不是國產產品。



7、美國AI搜尋引擎Perplexity向谷歌瀏覽器Chrome提出收購要約，交易代價345億美元，並獲多名投資者支持融資。



8、中國國務院新聞辦將於8月13日舉行記者會，介紹個人消費貸款及服務業貸款貼息政策，並答記者提問。



9、港匯偏弱，再觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證。金管局在紐約時段買入70.65億港元，沽出美元。明日本港銀行體系總結餘將降至570.91億港元。



10、英國《金融時報》報道，滙豐銀行本港商業物業貸款中73%列為高風險或已減值，反映地產市場壓力。



11、中國恒大公告，聯交所決定取消其上市地位，股份最後交易日為8月22日，8月25日起取消上市地位。



【焦點股】



晶片股：中芯(00981)、上海復旦(01385)、中電華大科技(00085)

- 外電報道，中國要求企業避免使用H20處理器，政府項目尤其受限



三油股：中石油(00857)、中石化(00386) 、中海油(00883)

- OPEC月報，預計明年石油市場因需求加速增長，將更加緊張



能源及能量環球(01142)

- 能源及能量環球被指股權高度集中，澄清公眾持股量符上市規則



歌禮製藥(01672)

-歌禮製藥ASC47減肥藥聯用替爾泊肽療效研發進度理想



毛戈平(01318)

- 料中期淨利潤升最多37%



北海康成(01228)

- 折讓20%發新股予百洋醫藥成單一最大股東，今早復牌



康基醫療(09997)

- 獲TPG財團溢價10%提私有化，今早復牌



明源雲(00909)

- 7億日圓購日本人工智能及物聯網解決方案服務商



五礦資源(01208)

- 中期純利升15倍至3.4億美元，不派息



鴻騰(06088)

- 中期純利跌3%至3151萬美元，不派息



華潤置地(01109)

- 銷售額7月跌14%，7個月跌12%



華潤醫藥(03320)

- 料最多1.2億人幣組基金投資創新藥物企業



中國恒大(03333)

- 本月25日除牌，不申請覆核



贛鋒鋰業(01772)

- 整合3鋰鹽湖項目，持67%股權



騰訊(00700)、聯想集團(00992)、電能實業(00006)、長江基建(01038)

- 今日公布中期業績



【油金報價】



紐約期油下降0.02%，報美元63.16美元/桶



布倫特期油上漲0.12%，報美元66.186美元/桶



黃金現貨下降0.03%，報美元3346.076美元/盎司



黃金期貨下降0.04%，報美元3397.976美元/盎司