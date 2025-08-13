13/08/2025 10:12

表列同板塊或相關股份表現 股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 華夏以太幣(03046) 11.00元 升5.97% FA南方以太幣(03068) 21.64元 升6.08% 嘉實以太幣(03179) 11.08元 升5.93% 博時以太幣(03009) 3.526元 升6.08% 博雅互動(00434) 8.90元 升3.61% 新火科技控股(01611) 5.16元 升3.20% 歐科雲鏈(01499) 0.47元 升2.17% 栢能集團(01263) 7.22元 升1.40% 雄岸科技(01647) 0.116元 升2.65%

《經濟通通訊社13日專訊》華夏以太幣(03046)H股現價升6%，報11元，以現價計，該股暫連升7日，累計升幅29.2%。該股成交約42萬股，涉資457萬元。以太坊成立十周年以太幣價維持強勢，以太幣儲備公司BitMine Immersion(US.BMNR)日前宣布所持有的以太幣已超過115萬枚，現價計市值已超過53億美元，繼續成為企業級以太幣大戶之首。據報截至8月4日，BitMine持有以太幣83.3萬枚，但到本周一(11日)公告時已持有115萬枚，即過去周末已增持近32萬枚以太幣。以太幣本月以來維持強勢，上月在3800美元關口受阻回吐後，本月已正式突破阻力向上突破，本港時間今晨4時更高見4639.7美元，8月2日起計這趟升浪升幅已達37%，創2021年12月初以來新高。以太幣現報4573美元，按日飆約7%。以太幣ETF普升約6%；FA南方以太幣(03068)升6.1%，報21.64元；嘉實以太幣(03179)升5.9%，報11.08元；博時以太幣(03009)升6.1%，報3.526元。炒幣股全線跟漲；博雅互動(00434)升3.6%，報8.9元；新火科技控股(01611)升3.2%，報5.16元；歐科雲鏈(01499)升2.2%，報0.47元；栢能集團(01263)升1.4%，報7.22元；雄岸科技(01647)升2.7%，報0.116元。現時，恒生指數報25233，升263點或升1.1%，主板成交逾477億元。國企指數報8998，升81點或升0.9%。恒生科技指數報5505，升66點或升1.2%。即月期指新報25215，升301點，低水18點。(hc)