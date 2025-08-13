25,613.67
+643.99
(+2.58%)
25,626
+712
(+2.86%)
高水12
9,150.05
+233.20
(+2.62%)
5,630.78
+191.62
(+3.52%)
2,840.41億
3,683.46
+17.54
(+0.478%)
4,176.58
+32.75
(+0.790%)
11,551.36
+199.73
(+1.759%)
2,282.76
+24.37
(+1.08%)
119,768.6100
-365.4800
(-0.304%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0930
澳元最佳客戶買入價
5.1502
歐元最佳客戶買入價
9.2064
英鎊最佳客戶買入價
10.6516
日圓最佳客戶買入價
5.3339
即時更新：13/08/2025 16:28
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
119,768.61
-365.48
-0.304%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,622.1400
+31.6200
+0.689%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.2481
+0.0123
+5.212%
更新：13/08/2025 16:25
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
