13/08/2025 14:59

【關稅戰】5500億美元對美投資基金中，日本比例或超過2%

《經濟通通訊社13日專訊》日本首席貿易談判代表赤澤亮正在周三的電視直播採訪中表示，5500億美元的對美投資基金中，日方實際投資的比例可能高於最初提到的1-2%。



他指出，如果美方不履行承諾，可能無法獲得日方投資。他解釋基金的細節，表示基金是7月底達成的日美貿易協議的關鍵支柱。「如果遵照以往模式，投資比例應該是1-2%，但比方說，如果美方承擔更多風險，我們可能會提高這個比例。」



日方曾表示，5500億美元的投資框架是政府支持的金融機構提供的投資、貸款和貸款擔保的組合。其中，投資部分佔至多2%，美日將按90:10的比例分享投資利潤。



不過，這與特朗普對該基金的說法不同。上周，他稱投資計劃是「簽約獎金」，並聲稱「這是我們的錢，我們可以隨心所欲地投資。」(rc)