13/08/2025 16:22

【ＡＩ】馬斯克指控蘋果偏袒OpenAI，蘋果否認

《經濟通通訊社13日專訊》馬斯克在X發文表示，蘋果在App Store推廣OpenAI的ChatGPT，卻打壓Grok，並把商店排位稱為「明確的反壟斷違規」，表示將立即採取法律行動。他質疑為何Grok與X僅出現在下載榜，而ChatGPT幾乎上了所有精選與必備榜單。



蘋果回應馬斯克，表示App Store透過名單、演算法推薦與編輯精選等方式「不帶偏見」地展示數千款應用，標準包括易用性、評價與安全發現體驗等。



馬斯克與OpenAI的糾紛已持續多年。他2015年參與創辦OpenAI，之後關係惡化，多次起訴又撤訴，指責其背離初衷。蘋果與OpenAI去年官方合作，把ChatGPT整合到蘋果產品的寫作與問答等功能中。(rc)