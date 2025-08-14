13/08/2025 08:24

【ＡＩ】北京世界機器人大會閉幕，售出機器人近2萬台金額超2億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》在北京舉行的2025世界機器人大會閉幕。大會舉辦了首屆「E-Town機器人消費節」，打造了機器人大世界、機器人4S店，售出機器人及相關產品1.9萬台，銷售額超2億元(人民幣．下同)。



本屆大會設置了3天主論壇和31場系列活動，邀請416位國內外專家學者、企業家、國際機構代表，分享新技術、新產品、新應用。發布123款新產品，以及《先進機器人與自動化論文集（2025）》。



在產業促進方面，大會集中展示了220家國內外知名機器人企業的1569件產品，融資金額達到14.81億元。發布《2025具身智能機器人發展趨勢》《機器人出海研究報告》等研究成果，啟動「具身智能技能人才培養計劃」「具身智能機器人實訓平台建設推進計劃」等6項人才計劃。



在應用推廣方面，大會發布《人形機器人十大潛力應用場景》，大會現場搭建超500個應用場景。舉辦了首屆「E-Town機器人消費節」，打造了機器人大世界、機器人4S店，售出機器人及相關產品1.9萬台，銷售額超2億元。