13/08/2025 15:49

【ＡＩ】阿里雲為非洲首屆青年奧運會提供雲計算及AI技術

《經濟通通訊社13日專訊》阿里巴巴(09988)旗下阿里雲宣布，將為首個在非洲舉行的奧運賽事--2026年達喀爾夏季青年奧林匹克運動會提供全面雲計算及AI技術。



達喀爾2026是第四屆夏季青年奧運會，亦是非洲首次獲得奧運體育盛事主辦權。作為國際奧委會(IOC)的官方雲服務合作夥伴，阿里雲致力支持奧運會的數碼轉型，提供面向未來的數碼基礎設施，以提升青年奧運會的營運效率及觀眾體驗。



根據合作協議，達喀爾2026組委會將部署阿里雲全面的私有雲解決方案Apsara Stack，為達喀爾2026構建安全、可擴展且高性能的基礎設施。該平台將作為核心技術基建，承載青奧會在規劃、運營、物流及賽後活動所需的數碼應用程式和服務，從而提升觀眾體驗並簡化賽事物流。此外，阿里雲將運用其最新的AI及雲計算技術，為達喀爾2026提供「數碼火炬」服務，為全球觀眾及體育愛好者創造動態、沉浸式的視覺體驗。



國際奧委會青奧會技術與能源主管安托萬．阿佐克利(Antoine Azokly)表示，是次合作建立於國際奧委會與阿里雲長久的合作夥伴關係上。應用阿里雲成熟的AI及雲計算技術於達喀爾2026，體現了致力讓奧運賽事更高效、更可持續、且更具吸引力的共同承諾，不僅惠及本屆青年奧運會，更將為非洲體育發展留下深遠的數碼遺產。(bi)