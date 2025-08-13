13/08/2025 19:55

《再戰明天》美國公布PPI，長和長實港鐵吉利網易公布業績

《經濟通通訊社13日專訊》美國公布PPI，及長和長實港鐵吉利網易公布業績，料為周四（14日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周四本港時間4:00pm，挪威央行宣布利率決定。



*英國公布第二季進出口等數據，歐元區公布第二季GDP*



數據方面，周四9:30am（本港時間．下同），澳洲公布7月失業率，料由4.3%降至4.2%。2:00pm，英國公布第二季出口，季率升幅料由3.3%收窄至0.1%；第二季國內生產總值季率升幅料由0.7%收窄至0.1%，年率升幅料由1.3%收窄至1%；第二季進口季率升幅料由2%收窄至0.5%；6月服務業指數月率升幅料由0.1%擴大至0.2%；6月工業生產年率跌幅料由0.3%收窄至0.2%，月率料由下滑0.9%改善至升0.3%。5:00pm，歐元區公布第二季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.6%收窄至0.1%，經季節調整年率升幅料由1.5%收窄至1.4%；6月工業生產年率升幅料由3.7%收窄至1.5%，經季節調整月率料由1.7%逆轉至下滑1%。8:30pm，美國公布7月生產者物價指數，月率料由持平升上0.2%，年率升幅料由2.3%擴大至2.5%；連續申請失業救濟金人數料由197.4萬降至196.7萬；首次申請失業救濟金人數料由22.6萬降至22.5萬。



在本港，明日公布業績的公司有:長和(00001)、港鐵公司(00066)、吉利汽車(00175)、長實集團(01113)、京東健康(06618)、網易-S(09999)等。(wa)