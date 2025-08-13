25,613.67
+643.99
(+2.58%)
25,727
+96
(+0.37%)
高水113
9,150.05
+233.20
(+2.62%)
5,630.78
+191.62
(+3.52%)
2,840.41億
3,683.46
+17.54
(+0.478%)
4,176.58
+32.75
(+0.790%)
11,551.36
+199.73
(+1.759%)
2,282.76
+24.37
(+1.08%)
120,297.5300
+163.4400
(0.136%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0939
澳元最佳客戶買入價
5.1490
歐元最佳客戶買入價
9.2088
英鎊最佳客戶買入價
10.6681
日圓最佳客戶買入價
5.3390
恒生指數
25,613.67
+643.99
(+2.58%)
期指(夜)
高水113
25,727
+96
(+0.37%)
國企指數
9,150.05
+233.20
(+2.62%)
科技指數
5,630.78
+191.62
(+3.52%)
大市成交
2,840.41億
股票
2,633.32億
(92.709%)
窩輪
73.23億
(2.578%)
牛熊證
133.86億
(4.713%)
即時更新：13/08/2025 18:00
可賣空股票總成交
2,556.42億
主板賣空
362.04億
(14.162%)
更新：13/08/2025 16:59
上証指數
成交：8,870.23億
3,683.46
+17.54
(+0.478%)
滬深300
4,176.58
+32.75
(+0.790%)
深証成指
11,551.36
+199.73
(+1.759%)
MSCI中國A50
2,282.76
+24.37
(+1.08%)
比特幣
資料由Binance提供
120,297.5300
+163.4400
(0.136%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0939
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1490
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.2088
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6681
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3390
25
七月
九龍塘又一城｜全港首個CRYBABY官方活動「CRYBABY PLAYGROUND」登陸又一城 九龍塘又一城｜全港首個CRYBABY官方活動「CRYBABY PLAYGROUND」登陸又一城
節慶活動 商場活動
九龍塘又一城｜全港首個CRYBABY官方活動「CRYBABY PLAYGROUND」登陸又一城
推介度：
25/07/2025 - 31/08/2025
免費
11
四月
尖沙咀香港太空館｜重溫太空館四十五年來點滴，與這座「菠蘿包」在維港星空下的故事：星空下的菠蘿包 尖沙咀香港太空館｜重溫太空館四十五年來點滴，與這座「菠蘿包」在維港星空下的故事：星空下的菠蘿包
展覽 文化藝術
尖沙咀香港太空館｜重溫太空館四十五年來點滴，與這座「菠蘿包」在維港星空下的故事：星空下的菠蘿包
推介度：
11/04/2025 - 27/10/2025
免費
